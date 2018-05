Platini rejeita tirar times da Liga dos Campeões por finanças

PARIS - Os clubes que não cumprirem as regras do "Fair Play Financeiro" não serão excluídos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, avisou o presidente da Uefa, Michel Platini. "Haverá algumas coisas difíceis, mas se você está esperando sangue e lágrimas, você vai se decepcionar", disse o dirigente ao jornal francês Le Parisien, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira.

A Uefa vai anunciar as primeiras sanções no início de maio, e os casos mais graves serão julgados em junho. Uma comissão da entidade está atualmente negociando acordos com os clubes que não cumpriram as normas, destinadas a evitar grandes investimentos por proprietários e os gastos excessivos com transferências e salários desde 2011.

A entidade revelou em fevereiro que estava investigando 76 clubes que jogam a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. As especulações, então, ficaram centradas sobre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, conhecidos pelos grandes gastos, que são de propriedades de famílias do Catar e de Abu Dabi, respectivamente.

Platini disse "não ter certeza" se o patrocínio da Autoridade Turística do Catar ao PSG seja uma forma de burlar as regras. A entidade está preocupada que os clubes possam tentar equilibrar as suas finanças usando valores inflacionados de patrocinadores ligados a proprietários do clube. O principal patrocinador do Manchester City é a companhia aérea Etihad, de Abu Dabi. "Vamos simplesmente dizer que o modelo econômico do PSG é especial e atípico", disse Platini. "Essas são questões que os peritos devem decidir".

A Uefa nomeou o ex-primeiro-ministro belga Jean-Luc Dehaene para liderar o painel que investiga as contas dos clubes. As punições serão decididos por uma comissão comandada por José Cunha Rodrigues, um juiz do Tribunal Europeu de Justiça.

A exclusão da Liga dos Campeões e da Liga Europa são as mais duras penalidades definidas pela Uefa. Também há penas menores, como multas e limitação de registro de jogadores. "Eu acho que as punições significativas afetarão os grandes clubes. Iremos com isso", disse Platini.