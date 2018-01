Platini sofre derrota em Tribunal e continua fora das eleições da Fifa

Michel Platini não poderá voltar por enquanto à corrida para a presidência da Fifa. Na manhã desta sexta-feira, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou seu recurso contra a decisão da Fifa de suspender temporariamente o francês de todas as atividades do futebol, o que lhe havia afastado da campanha para o comando da entidade. O TAS, porém, alertou à Fifa que ela não poderá ampliar a suspensão temporária por um novo período.

Platini é suspeito de ter, ao lado de Joseph Blatter, fraudado as contas da Fifa ao não declarar um pagamento de US$ 2 milhões feito pelo suíço para ele. O Ministério Público da Suíça abriu um inquérito e, na Fifa, ambos foram temporariamente suspensos.

Platini, que era o favorito para a presidência da Fifa, no dia 26 de fevereiro de 2016, foi obrigado a abandonar sua campanha e, em seu lugar, os europeus indicaram Gianni Infantino. Agora, porém, o francês esperava poder voltar a ocupar a presidência da Uefa e retomar sua campanha.

Na semana que vem, a Fifa promete se pronunciar de forma definitiva sobre a pena que aplicará contra Blatter e Platini e, segundo membros do alto escalão da entidade, a suspensão pode ser de seis anos.