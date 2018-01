Playboy confessa assassinato de torcedores O delegado do 4º Departamento de Polícia do Ceará, Jurandir Braga Nunes, ouviu nesta terça-feira, o depoimento de Zairton Cavalcante Santos Filho, conhecido por Playboy, que é acusado de matar dois torcedores numa serigrafia em Fortaleza. De acordo com o delegado, Playboy confessou ser o autor dos disparos que tiraram as vidas de José Renato Rubens de Sousa Pena, torcedor do Ceará, e do paraense Rosivaldo Pinheiro Ferreira, torcedor do Paysandu. A recepcionista da empresa, Elenilde dos Anjos, também foi baleada de raspão. "Ele (Playboy) alegou ter agido em legítima defesa. Disse ter atirado após perceber que um dos rapazes fez menção de sacar uma arma", informou Jurandir Braga. Ainda segundo o delegado, as vítimas e nem os outros rapazes que estavam com elas portavam armas. O crime aconteceu na última quinta-feira. José Renato morreu na hora, atingido com uma bala no peito direito. E Rosivaldo Ferreira, atingido no pescoço, morreu ontem de madrugada no Instituto Dr. José Frota. Playboy, que é presidente da torcida do Fortaleza intitulada "Jovem Garra Tricolor", afirmou que vinha recebendo ameaças por parte dos integrantes da facção "Terror Bicolor", do Paysandu, da qual Rosivaldo Ferreira fazia parte. Mesmo assim, ele garantiu ter ido à gráfica não com o propósito de tirar satisfação com seus desafetos e sim encomendar material de torcida. Em entrevistas a jornais locais, o pai do acusado, Zairton Cavalcante dos Santos, confirmou que o filho estaria sendo ameaçado de morte e acusou os integrantes da torcida Terror Bicolor de já serem "conhecidos" da polícia paraense por conta de envolvimento em badernas. Por ter livrado-se do flagrante e se apresentado por vontade própria, ter residência fixa e não possuir antecedentes criminais, Playboy continua em liberdade. O delegado Jurandir Braga disse que precisará ouvir outras pessoas para decidir quais providências deverá adotar. Ele tem 30 dias para encerrar o inquérito policial. A Procuradoria Geral do Estado do Ceará decidiu a partir do incidente, chamar os líderes das torcidas uniformizadas cearenses e exigir a identificação de todos os sócios cadastrados. A delegação do Fortaleza embarcou hoje de manhã para Belém, onde enfrentará, amanhã, o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro da Série A . Nem o presidente do clube, Jorge Mota, e nem o treinador Márcio Andrade demonstraram temor em relação à receptividade no campo adversário em decorrência do crime. Os dois consideraram "um fato isolado" e que não tem nada a ver com o jogo em si.