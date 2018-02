Plein é o novo técnico do Grêmio O técnico José Luiz Plein será o sucessor de Adílson Batista no comando do Grêmio. A contratação foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente do clube, Flávio Obino. Plein foi apresentando aos jogadores e comandou seu primeiro treino durante a tarde. A estréia será neste sábado, no Morumbi, contra o São Paulo. Ao contrário do antecessor, que mudava de esquema a cada jogo, Plein chegou anunciando que o 4-4-2 é mais adequado para o atual grupo de jogadores do clube. O Grêmio estava sem técnico desde sexta-feira, quando todo o departamento de futebol caiu. Junto com Adílson, saíram o preparador físico Márcio Corrêa, o vice-presidente de futebol Saul Berdichevski e o diretor de futebol Evandro Krebs. O novo vice-presidente de futebol será o ex-presidente do clube Hélio Dourado. E a preparação física ficará a cargo de Luiz Carlos Paim, que trabalhava com Plein no Glória. Plein é um nome ligado à história do Grêmio. Jogou como centroavante do clube em 1971 e voltou em 1980. Era reserva de Baltasar no time que conquistou o campeonato gaúcho daquele ano e o campeonato brasileiro de 1981. Aos 53 anos, o ex-jogador é um iniciante na carreira de treinador. Começou como técnico dos juniores do Juventude, em agosto de 2002. Em 2003, assumiu a direção do time principal depois da demissão de Raul Plassmann e conseguiu uma série de bons resultados que evitaram o rebaixamento do clube no campeonato brasileiro. Acabaria demitido em março deste ano, quando o Juventude perdeu para o Internacional uma das vagas do Grupo 1 para as semifinais do campeonato gaúcho. Foi contratado pelo Glória e levou o time de Vacaria às semifinais disputando o Grupo 2. Só ficou fora da decisão porque o Glória foi eliminado nos pênaltis, também pelo Internacional.