Pleno do TJD marca para 4 de junho julgamento de recurso do Palmeiras

O Palmeiras terá novo dia importante nos tribunais em 4 de junho. Nessa data, os nove auditores do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) vai julgar o recurso apresentado pelo clube para tentar impugnar a decisão do Campeonato Paulista, realizada dia 8 de abril, sob o argumento da existência de interferência externa para cancelar um pênalti marcado contra o Corinthians. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com.

O clube alviverde entrou com recurso depois de o presidente do TJD, Antonio Olim, recusar o pedido ao apontar que o Palmeiras perdeu o prazo. Na ocasião, não foi avaliado o tema levantado pelo departamento jurídico, e sim apenas o trâmite burocrático. Como resposta a isso, o Palmeiras entrou com um recurso no próprio TJD, que será avaliado no próximo dia 4.

Além dessa medida, a diretoria também acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um mandado de garantir para pedir ao órgão que julgasse o caso. No entanto, o presidente do SJTD, Ronaldo Piacente, recusou com a justificativa de que caberia primeiramente à esfera estadual analisar todas as possibilidades de recurso.

A diretoria promete levar o caso mais além. Em caso de novos insucessos nos tribunais, o clube pretende acionar também a Fifa para tentar anular o resultado da final vencida pelo Corinthians.