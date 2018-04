PM antecipa encerramento da venda de ingressos para Ponte Preta x São Paulo O torcedor que quiser acompanhar a partida entre Ponte Preta e São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Paulista, vai ter que se apressar. Por questões de segurança, a Polícia Militar pediu que os ingressos para a partida fossem vendidos até as 13 horas do dia do duelo nas bilheterias do campo e nos demais pontos de venda.