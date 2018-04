PM aposta em paz no clássico da Vila O clássico de amanhã à noite na Vila Belmiro é considerado "bem mais tranqüilo" pela Polícia Militar do que o anterior entre Santos e Corinthians, realizado no dia 28 de outubro do ano passado. Mesmo assim, está sendo montado um esquema especial de segurança para evitar acidentes e confrontos entre torcedores dos dois clubes. Haverá 200 policiais trabalhando dentro e fora do estádio, além de um esquema de segurança para acompanhar a chegada e saída dos ônibus com a delegação do Corinthians e torcedores de outras cidades. Leia mais no Jornal da Tarde