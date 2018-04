PM aposta em paz no clássico paulista O comando da Polícia Militar aposta na boa relação com os líderes das torcidas organizadas de São Paulo e Corinthians, e na influência deles junto aos torcedores, para que não haja confusão antes e depois do clássico de domingo à tarde, no Morumbi. ?As preocupações são as mesmas de sempre. Porém, as torcidas de Corinthians e São Paulo têm boas lideranças e o nosso contato com elas tem sido maior. Nem precisamos mais fazer aquelas reuniões durante a semana que antecede a partida?, explica o major Fernando da Silva, do 2º Batalhão de Choque da PM. Por precaução, a Polícia Militar recomenda que os torcedores cheguem com antecedência ao Morumbi e, de preferência, sem as camisas dos times. ?Que compre seu ingresso e entre no estádio. E não fique esperando para entrar nos cinco minutos antes do começo do jogo?, pede o major. Nenhum esquema especial está programado, mas a polícia se diz pronta caso precise agir para evitar possíveis choques. Nos trens do Metrô e da CPTM, por exemplo, torcedores rivais ficarão em vagões separados ? no primeiro ou no último. Além disso, a Polícia Militar estará em estado de alerta nas ruas da cidade ? e principalmente nas imediações do Morumbi ? de quatro horas antes até quatro horas após o jogo. Como as duas equipes atravessam momentos muito parecidos no Campeonato Brasileiro, alternando boas e más atuações, o responsável pelo esquema de segurança em dias de jogos não acredita que a movimentação seja grande, apesar do quase 64 mil ingressos colocados à disposição. ?A estimativa é de 20, 25 mil pessoas. E caso o trânsito fique muito complicado, a CET estará presente para evitar congestionamentos?, complementou o major. Dificilmente o público vai superar a estimativa. Semana passada, para o clássico entre Palmeiras e Santos, eram esperadas cerca 35 mil pessoas no Pacaembu. No entanto, pouco mais de 19 mil apareceram. No jogo entre São Paulo e Corinthians, no primeiro turno, o fiasco foi maior. Apenas 14 mil pessoas compareceram ao Morumbi para acompanhar o empate (1 a 1). No restante, a PM utilizará o mesmo procedimento adotado em outros grandes jogos. Serão 250 homens espalhados e designados especialmente para acompanhar a movimentação dos torcedores na porta do estádio. A Polícia Militar também contará com o reforço do 16º Batalhão, responsável pelo patrulhamento no bairro do Morumbi, Rota, canil, cavalaria e ROCAM (Rondas Ostensivas com o Apoio de Motos).