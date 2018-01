PM aprova sistema de câmeras na Vila Belmiro No dia em que a Vila Belmiro recebia o seu 1800 jogo, o Santos testou um novo sistema de câmeras de segurança, adaptando o estádio às exigências do Estatuto do Torcedor. Pela capacidade da Vila Belmiro, não é necessário a instalação das câmeras, mas o Santos aproveitou-se de um convênio com a Porto Seguro para instalá-las. Todo o custo fica por conta da empresa, que buscará um futuro retorno publicitário como contrapartida. As câmaras são monitoradas pela Polícia Militar e o major Delbel ficou entusiasmado com os testes realizados antes da partida. "O resultado é muito bom e acredito que com o tempo fará com que a gente possa diminuir o número de policiais escalados para a segurança dos jogos", disse. As câmeras têm alta definição e conseguem um giro de 360º e uma aproximação de mil metros. "É possível ver imagens de dentro e de fora de campo. Apesar de continuarmos orientando para que os torcedores não venham de carro ao estádio, elas conseguirão até diminuir o número de carros furtados", diz Delbel. A idéia é colocar as imagens de torcedores arruaceiros no novo placar eletronico da Vila, como forma de inibição. Nos testes antes do jogo, o Major Delbel pediu que as câmeras mostrassem a chegada da torcida do São Paulo. Solicitou uma aproximação maior e ficou feliz com o que viu. "Daqui, de longe, podemos ver alguém suspeito e monitorar os soldados que estão perto da confusão. Realmente, é um avanço muito grande". As câmeras são feitas pela GWA Promoçoes e Projetos Especiais, a mesma empresa que faz a segurança do GP de Fórmula 1 e de vários shows musicais. Em virtude da grande rivalidade atual entre as duas torcidas, havia também um helicóptero da PM sobrevoando o estádio. Havia 30 orientadores de público trabalhando hoje, do meio dia às 18 horas. Recebiam R$ 40 e traziam uma prancheta com o mapa do Estádio da Vila Belmiro. A cada pessoa que pedia informação, entregavam um panfleto pedindo que os torcedores não jogassem objetos no gramado da Vila Belmiro. "Quem torce com emoção não prejudica o time do coração", estava escrito no panfleto. Avisava também da possibilidade de o Santos perder o direito de mandar seus jogos na Vila. Se os conselhos forem seguidos, muitos chinelos serão economizados nos próximos jogos. O número de ambulâncias na Vila estava correto. O Estatudo do Torcedor exige uma a cada dez mil torcedores e havia duas, fora do estádio. Também fora do estádio, havia um comércio regular. Além dos itens costumeiros - alimentação e camisetas - na Banca Vila Belmiro, uma novidade. Vendia-se um CD com 14 músicas do Santos por R$ 12. Como não há um repertório tão grande louvando o Santos, a música "Leão do Mar" aparece em três faixas, cada uma em um ritmo diferente.