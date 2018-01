PM aumenta segurança na Vila Belmiro A polícia militar preparou um esquema rígido para a segurança do clássico, que envolve duas torcidas extremamente rivais. As ruas próximas à Vila Belmiro serão interditadas a partir das 10 horas de amanhã e todo o entorno do estádio será policiado para evitar conflitos entre torcedores. Com o apoio da cavalaria e do canil, 300 policiais foram destacados para esse jogo, mas policiais rodoviários e a tropa de choque também estarão envolvidas no trabalho, acompanhando os torcedores que viajam da Capital. A maior preocupação da polícia é com os conflitos que podem ocorrer nas ruas próximas ao estádio da Vila Belmiro e, por conta disso, os torcedores corintianos deixarão o estádio uma hora depois dos santistas. "Na parte interna, as torcidas ficam separadas e há um controle mais direto", disse o comandante da PM na Baixada Santista, coronel Cláudio Marques Trovão. Segundo ele, os torcedores que moram na capital vão ao estádio de ônibus, mas os corintianos que moram em Santos podem cruzar com a torcida santista em determinados momentos, fora do alcance do policiamento. "Por isso, as duas torcidas deixarão o estádio em momentos diferentes". Trovão prometeu uma revista rigorosa em todos os torcedores e veículos e foi proibida para esse clássico a entrada de instrumentos musiciais, sinalizadores, latas de fumaça, piscas e chuva de prata. Além disso, o número de câmeras será dobrado."A rivalidade é um dos aspectos que nos preocupam", comentou. O Santos colocou à venda 20 mil ingressos, sendo que 3.308 serão vendidos aos corintianos. Hoje à tarde, havia fila apenas no guichê que atendia os torcedores do Corinthians, embora a procura fosse grande do outro lado também. A previsão é de que as vendas sejam encerradas amanhã pela manhã.