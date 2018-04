PM da Bahia proíbe uso da caxirola na final do Estadual

SALVADOR - A Polícia Militar da Bahia anunciou nesta quinta-feira que por motivos de segurança não permitirá que os torcedores entrem na Arena Fonte Nova, em Salvador, com caxirolas, artigo inventado pelo músico Carlinhos Brown para ser o instrumento oficial da Copa do Mundo de 2014.

A caxirola foi incluída numa lista de produtos proibidos nos estádios baianos que já inclui bebidas alcoólicas, armas e objetos pontiagudos, entre outros, segundo a PM.

A medida foi anunciada dois dias antes da primeira partida final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Vitória. Há duas semanas, durante outra edição do clássico, também pelo Estadual, torcedores do Tricolor protestaram atirando unidades do instrumento distribuídas gratuitamente antes do jogo no gramado.

Os jogadores do Bahia tiveram que retirar os objetos de plástico do campo para que a partida pudesse ter sequência, num episódio que, de maneira jocosa, ficou conhecido como 'revolta das caxirolas'.

A decisão do veto para a final foi tomada em reunião na qual estiveram presentes representantes policiais, da prefeitura, da Federação Baiana de Futebol, da Justiça e de torcidas organizadas.

O uso das caxirolas como arma gerou preocupação na Fifa e no Comitê Organizador Local da Copa de 2014 (COL), que decidiram estudar o uso do instrumento durante o Mundial.