PM de Araras se prepara para domingo A Polícia Militar de Araras começou a preparar nesta quarta-feira à tarde o esquema de segurança da partida entre Paulista e Palmeiras, domingo, no estádio Hermínio Ometto, pelas semifinais do Paulistão. Cerca de 500 policiais devem participar do trabalho, numa operação que envolve também a PM de Limeira, Campinas e São Paulo. Acompanhando a visita dos dirigentes do Paulista ao estádio Hermínio Ometto, nesta quarta-feira, o comando da PM aproveitou para estudar o local e preparar o esquema de segurança. "Realmente eles estão tomando todos os cuidados imagináveis", afirmou Pedro Morgado, diretor do clube de Jundiaí. A Polícia Rodoviária irá acompanhar em escolta separadas os torcedores de cada clube a partir do pedágio da Rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira. Haverá esquema também para evitar um confronto antes desse local. O caminho para quem vai de São Paulo a Araras são as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, sendo que ambas passam por Jundiaí. Chegando ao estádio, os palmeirenses, que são esperados em maior número, irão ocupar o espaço que normalmente é utilizado pela torcida do União São João - cerca de 70% da capacidade do Hermíno Ometto. A torcida do Paulista vai ficar com o setor de visitantes. As imediações do estádio serão protegidas com o uso da cavalaria e também de cães do Pelotão de Campinas. Os animais também serão utilizados dentro do estádio. Nesta quinta-feira, haverá uma reunião envolvendo a PM, o setor de trânsito e a Guarda Municipal de Araras, que também farão partes do esquema de segurança.