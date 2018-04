PM de Campinas se isenta de culpa O Departamento de Comunicação do 35º Batalhão de Polícia, em Campinas, procurou isentar a atuação dos seus comandados nas brigas e confusões ocorridas na quarta-feira à noite, nos arredores do estádio Brinco de Ouro, principalmente antes do jogo entre Guarani e Corinthians, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o comunicado, o evento transcorreu sem maiores problemas, não havendo feridos com gravidade e apenas a apreensão de um casal por desacato a autoridade. Perto de 20 torcedores foram atendidos no plantão do estádio, a maioria com escoriações resultantes de pedradas e queimaduras de rojões. Desta forma, a PM se defendeu das críticas diretas formuladas pelo vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, de que o policiamento foi incapaz de organizar o evento. A confusão realmente começou pela falta de ingressos aos corintianos, que às 19 horas já tinham comprado os 4.700 bilhetes destinados à torcida visitante. Parte deste problema foi solucionado por uma medida emergencial, tomada pela própria PM, que permitiu a entrada de cerca de 500 componentes da torcida organizada Gaviões da Fiel, que chegaram da capital em 10 ônibus e sem ingressos. O comando garantiu que não houve atraso na chegada de cerca de 150 policiais ao Brinco de Ouro. O horário previsto era 18 horas, com a abertura dos portões uma hora mais tarde. Os torcedores começaram entrar no estádio somente às 20h10. A má distribuição dos policiais nos arredores do estádio provocou muitas brigas na parte dos portões principais, onde houve confronto direto entre torcedores rivais, cerca de uma hora antes do início do jogo, marcado para o incomum horário de 21h50. Com relação a divisão das torcidas, a Polícia alega que o critério é elaborado pela diretoria do Guarani. A função da polícia é apenas proteger os torcedores e cuidar da segurança no estádio, garantiu a assessoria. Este é um antigo problema, que pode um dia provocar até tragédia. Como a ocorrida em outubro de 2002, num dérbi, quando o excesso de torcedores da Ponte Preta provocou tumultos e mais de 60 feridos. Na época, o clube estava respaldado por um estranho parecer do Ministério Público. Até hoje nada foi apurado sobre o caso e ninguém foi responsabilizado pelos graves incidentes. Desde aquela época, a direção do Guarani reserva apenas uma cabeceira à torcida visitante. O total de público no local, abaixo do placar eletrônico, é de 4.700 torcedores. Este espaço, porém, tem sido insuficiente para receber não são a torcida ponte-pretana, como a dos grandes clubes paulistas, como já aconteceu recentemente com São Paulo, Palmeiras e Santos. Estes clubes contam com grande contigente de aficcionados na cidade e em toda a região, de fácil acesso. Antigamente, o clube cedia as duas cabeceiras, num total aproximado de 10 mil lugares, o que parece lógico para um estádio que comporta, confortavelmente, 40 mil torcedores.