PM de Recife mobiliza 528 soldados Depois de se tornar uma das maiores preocupações das autoridades, o policiamento estará garantindo nas duas partidas que acontecem neste sábado, em Recife pelo Campeonato Brasileiro da Série B - Santa Cruz x Palmeiras e Náutico x Botafogo. O reforço no número de policiais envolvidos diretamente no esquema de segurança para os jogos foi determinado pelo governador Jarbas Vasconcelos. O alerta sobre a possibilidade de enfrentar dificuldades na manutenção da segurança na cidade foi dado, no início da semana, pelo Comando da Polícia Militar, em função do grande números de eventos públicos marcados para o sábado, em horários próximos aos das partidas. Durante uma reunião realizada na tarde nesta quinta-feira, o Comando da PM anunciou o efetivo que participará da operação. Ao todo, 528 policiais militares estarão nas áreas internas e externas dos estádios do Arruda e dos Aflitos. Para o jogo entre Santa Cruz e Palmeiras, 175 soldados do Batalhão de Choque e outros 114 (entre policiais de trânsito, da Cavalaria e da Companhia de Cães e dos 13º e 12º Batalhões) estarão trabalhando. Nos Aflitos, 135 homens do Choque e 104 (de Batalhões já citados) farão a segurança dos torcedores e da região próxima ao estádio. A possibilidade de ocorrência de tumultos em eventuais encontros de torcidas rivais (do Náutico e Santa Cruz) é a razão pela qual o comerciante Leonardo Santos levará pessoalmente os dois filhos ao jogo nos Aflitos. "Eles queriam ir com alguns amigos, mas fiquei com receio de que no meio do caminho eles encontrassem um grupo desses torcedores que não sabe diferenciar o que é diversão do que é malandragem. Por isso, prefiro enfrentar os tradicionais engarrafamentos na porta do estádio do que deixar meus filhos correrem riscos", afirmou Santos, pai dos gêmeos Leandro e Lucas, 17. Nos últimos meses, pelo menos oito pessoas foram feridas à bala durante brigas de torcidas nas ruas do Recife.