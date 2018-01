PM de Recife tenta mudar rodada da Série B Pernambuco tem três equipes na fase final da Série B do Brasileiro: Sport, Náutico e Santa Cruz. E logo na primeira rodada, no sábado, dois jogos estão programados para acontecer em Recife, no mesmo horário (21h40): Náutico x Botafogo, no estádio dos Aflitos, e Santa Cruz x Palmeiras, no Arruda. Mas um deles pode ser antecipado para sexta-feira. A sugestão é da Polícia Militar, preocupada com a segurança caso os dois jogos sejam realizados no mesmo dia e horário. O comandante do Batalhão de Choque da PM de Pernambuco, Luís Meira, enviou na segunda-feira um ofício à Federação Pernambucana de Futebol alegando que não haveria efetivo policial para fazer a segurança nos dois estádios em função do grande número de eventos públicos que ocorrerão sábado em Recife. Além dos jogos da Série B, estão programados três grandes shows musicais, em horários similares. Diante disso, na tarde desta terça-feira, a Federação Pernambucana enviou um comunicado à CBF relatando o problema da falta de efetivo da Polícia Militar e consultando a entidade sobre a possibilidade de alteração na data de uma das partidas. O problema é que os jogos foram marcados de acordo com o interesse de transmissão da TV. Dessa maneira, Santa Cruz x Palmeiras seria transmitido para todo o Brasil pela Record, com exceção do Rio, que ficaria com Náutico x Botafogo.