PM e torcidas prometem a paz Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, e Mancha Alviverde, do Palmeiras, prometem selar a paz entre as torcidas. Ambas afirmaram, após as brigas envolvendo torcedores no desfile de blocos carnavalescos, no último sábado, no sambódromo do Anhembi, e que ocasionaram mortes, que não preparam nenhum tipo de vingança. Mais: promoverão em breve uma festa de confraternização entre as duas torcidas, para estabelecer, ou pelo menos tentar estabelecer, definitivamente, a paz. O clima de paz, porém, não é geral: a torcida Independente, do São Paulo, não fará parte dessa confraternização, pois tem sido a principal responsável pelas brigas entre torcidas organizadas nos últimos anos. Leia mais no Jornal da Tarde