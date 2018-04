PM encerra diálogo com torcidas Acabaram as conversas. Acabou a chance de negociação. Depois dos incidentes com torcedores durante e após o jogo entre Palmeiras e Flamengo, domingo, no Parque Antártica, a PM decidiu suspender o diálogo com as torcidas organizadas. No fim do ano passado, reuniões entre PM, torcedores, Ministério Público e dirigentes tentavam estabelecer um calendário de exigências para permitir a volta das organizadas aos estádios. Agora, a PM não quer mais saber de conversa e promete ser dura com elas. Leia mais no Jornal da Tarde