PM escala quase 800 policiais para o Ba-Vi de domingo A Polícia Militar da Bahia anunciou, na manhã desta sexta-feira, que 792 policiais vão trabalhar diretamente na segurança do clássico entre Bahia e Vitória, válido pelo segundo turno do Campeonato Baiano. Espera-se um público de 45 mil pessoas no jogo, marcado para as 17 horas do domingo, no Estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova). As novidades da operação serão a escolta dos comboios das torcidas organizadas Bamor, do Bahia, e Imbatíveis, do Vitória, das concentrações ao estádio, ida e volta, e a proibição da entrada de instrumentos musicais na Fonte Nova. Além disso, haverá patrulhamento especial em diversos pontos da cidade que a polícia aponta como potenciais locais de confrontação entre torcedores. Na primeira partida entre os times este ano, válida pelo primeiro turno, em 11 de fevereiro, confrontos entre torcedores deixaram dois deles mortos - um de cada time - e seis feridos. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Vitória e Bahia são, respectivamente, líder e vice-líder do campeonato, com 32 e 28 pontos. O terceiro colocado na tabela, o Poções, tem 21.