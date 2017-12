PM espera 50 mil na festa corintiana A Praça Campo de Bagatelle, em Santana, local escolhido pela Prefeitura de São Paulo para a provável festa do tetra brasileiro pelo Corinthians, deve receber cerca de 50 mil pessoas a partir do fim da tarde de domingo, de acordo com a PM. Para receber os corintianos, está sendo preparanda uma infra-estrutura completa na zona norte da cidade, a fim de que os torcedores assistam à partida decisiva entre Goiás e Corinthians com segurança e comodidade. Serão dois telões na Praça Heróis da Força Expedicionária e outros dois ao longo da avenida Santos Dumont. Haverá também 100 banheiros químicos, três ambulâncias e dois postos médicos. Cerca de 300 policiais militares vão cuidar da segurança, realizando, inclusive, a revista dos torcedores ? prática adotada apenas nos estádios de futebol. E a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai interditar 10 ruas. Será definida nesta quinta-feira a programação dos shows que serão realizados no local, mesmo que o Corinthians não conquiste o título nacional. Por enquanto, está confirmada apenas a participação da bateria da escola de samba Gaviões da Fiel. A região Norte foi escolhida por dois motivos. Após os incidentes ocorridos na Avenida Paulista quando da conquista da Libertadores pelo São Paulo, em julho, em que houve destruição de bancas de jornais, lojas e restaurantes, e confrontos entre torcedores e policiais, a Prefeitura quer impedir comemorações no cartão-postal da cidade. A outra razão é o sucesso de festas anteriores realizadas na região. A comemoração organizada pela Força Sindical no Dia do Trabalho, por exemplo, reuniu mais de 1 milhão de pessoas. ?E a região possui enorme facilidade de acesso?, acrescenta Otávio Muniz, diretor de comunicação da Secretaria de Esportes.