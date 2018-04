PM faz operação para evitar vandalismo em ônibus do Corinthians

Para evitar problemas como os que ocorreram nos últimos clássicos entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, a Polícia Militar cercou toda a praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio, com cavaletes e está evitando aglomerações, fazendo vistoria em torcedores no local, onde o público costumeiramente se concentra.

No último clássico entre os rivais no Morumbi, uma lata de cerveja foi jogada no ônibus do Corinthians, na chegada do veículo, o que provocou reclamações. Apesar da grande quantidade de policiais nos arredores do Morumbi, a estratégia da PM acaba fazendo o torcedor ter de andar pelo meio da rua. Assim, a ação evita aglomerações, mas cria dificuldades para os pedestres.

Com relação a possíveis problemas na entrada do estádio, os dirigentes do São Paulo afirmam que não dá para evitá-los e que a CET e a PM é que devem agir.

A diretoria do time do Morumbi espera recorde público do ano, com mais de 30 mil pessoas neste domingo. As vendas até sábado, porém, foram bem abaixo dessa estimativa.