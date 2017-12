PM garante que haverá paz no clássico O coronel Luís Serpa, responsável pela coordenação do policiamento do clássico de domingo entre Corinthians e Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, disse não temer pela segurança do jogo. ?Nosso efetivo será de 150 homens e teremos o apoio da cavalaria, Rocam, e policiamento de área?, informou Serpa. Segundo o coronel, também haverá agentes longe do estádio. ?Na estações e corredores de ônibus também haverá monitoramento?. Serpa dará atenção especial aos santistas. ?Da última vez em que houve esse mesmo confronto, eu acompanhei a torcida do Corinthians até a Vila Belmiro. Agora, daremos a mesma atenção aos santistas?. Segundo o coronel, uma proteção especial será dada aos torcedores da torcida visitante: ?Foram colocados 4 mil ingressos à disposição da torcida santista, que ficará no tobogã. Colocaremos barreiras de contenção e nos asseguraremos que apenas santistas terão acesso àquele local. Além disso, temos de checar se nenhum torcedor do Santos ficará do lado de fora para não arrumar confusão entre os corintianos?, declarou o coronel. Serpa ainda não sabe informar por qual rodovia chegará a torcida do Santos. ?Isso será definido amanhã (sexta), mas sabemos que é um caminho tranqüilo. Vamos encontrá-los na entrada de São Paulo e viremos com eles pela Avenida Rebouças?. O responsável pelo policiamento não soube informar se o coronel Cláudio Trovão, do 6.º Batalhão de Santos, acompanhará a torcida desde a Baixada. ?Não acho que isso vá acontecer, não creio que haverá necessidade?, observou Luís Serpa. ?Assim que os santistas chegarem a São Paulo, faremos os procedimentos de revista em todos, para ver se alguém leva o que não é permitido. E se a saída estiver tumultuada, nós vamos segurar a torcida e liberar um tempo depois?, antecipou. Os portões do Pacaembu serão abertos às 13h.