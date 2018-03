PM libera São Januário para o clássico A Polícia Militar aprovou nesta sexta-feira o Estádio de São Januário para o clássico de domingo entre Vasco e Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Maracanã está em reformas, a diretoria vascaína optou por investir aproximadamente R$ 400 mil para modernizar o local. Com as obras, São Januário teve sua capacidade ampliada para 30 mil lugares e ainda foram instaladas 17 câmeras de segurança. Para o clássico de domingo, a diretoria vascaína colocou à venda 26 mil ingressos. Do total, apenas 2.700 entradas foram destinadas à torcida do Botafogo. Enquanto isso, o técnico Dário Lourenço comemorou a participação de Romário no treino do Vasco nesta sexta-feira. O jogador, que está com dores musculares, ficará sob observação e sua escalação só será decidida momentos antes da partida de domingo. Romário é a única dúvida na escalação da equipe. Nesta sexta-feira, o técnico do Vasco escolheu o zagueiro Ciro para ocupar a vaga de Fabiano, que sofreu uma torção no joelho direito. A outra boa notícia foi a confirmação do retorno do atacante Marco Brito.