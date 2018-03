PM monta ?Operação Guerra? em Jundiaí As quartas-de-final do Campeonato Paulista reacenderão uma das maiores rivalidades do interior de São Paulo. Paulista e Ponte Preta, que já fizeram duelos memoráveis nas décadas de 60 e 70, se enfrentam neste sábado, às 18 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na briga por uma vaga nas semifinais do Paulistão 2004. A grande rivalidade entre os dois clubes se deve em grande parte à curta distância entre Jundiaí e Campinas - são aproximadamente 45 quilômetros de distância. Além disso, os seguidos confrontos - tanto na 1ª quanto na 2ª divisão estadual - fizeram com que Paulista e Ponte se tornassem rivais através dos anos. Até hoje, os dois times se enfrentaram em 17 oportunidades pelo Paulistão. A vantagem é dos campineiros, que venceram dez jogos, contra quatro dos jundiaienses. Além disso, aconteceram três empates. A expectativa é de que sejam vendidos todos os 14.771 ingressos colocados à disposição do torcedor. Destes, 3.200 serão destinados aos pontepretanos. Para evitar o confronto entre as torcidas, a Polícia Militar de Jundiaí montou na última quinta-feira no 11º Batalhão da PM do Interior (BPMI), um esquema de segurança especial, chamado de "Operação Guerra". Serão 120 policiais que farão a segurança dentro e nos arredores do estádio. O contingente ainda terá o reforço da cavalaria e canil de Campinas. Além disso, o comandante do BPMI, o capitão Wagner Fachini, solicitou a ajuda da Polícia Rodoviária, que escoltará os cerca de 30 ônibus de torcedores pontepretanos que sairão de Campinas a partir das 15 horas. Eles serão escoltados até a entrada do Jaime Cintra e na volta será feito o mesmo procedimento. Para impedir encontros, o trajeto do comboio não será divulgado.