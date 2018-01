PM não quer organizadas corintianas no estádio por 90 dias Jogo do Corinthians na capital é um trabalho um pouco mais árduo para a Polícia ultimamente. E após a confusão desta quinta-feira, quando o time foi eliminado da Copa do Brasil em pleno Pacaembu, mais uma atitude foi tomada para tentar acabar com a violência nos estádios: o major Armando Tadeu Camargo, comandante do 2.º Batalhão de Choque da Polícia Militar, encaminhou nesta sexta um pedido ao Ministério Público de afastamento das torcidas organizadas corintianas dos estádios por um prazo de 90 dias. Após o vexame contra o Náutico (derrota por 2 a 0), um grupo de torcedores invadiu o vestiário para protestar contra o time. Ainda durante o jogo, um baderneiro invadiu o gramado. E a confusão seguiu após a partida, com choque entre torcedores e policiais - três corintianos foram detidos e quatro oficiais ficaram machucados. A PM garante que estava atenta e precavida na quinta. ?Estávamos reforçados, já antevendo qualquer problema?, explica o major Tadeu. ?Eles (torcedores) queriam nos pegar de surpresa, mas isso não ocorreu. Tanto que apenas um torcedor invadiu o campo.? Cansada de tanta violência, a PM espera que o Ministério Público proíba a entrada das organizadas corintianas nos estádios nos próximos três meses. ?Acredito que até a próxima semana já haja uma decisão?, afirma o major. ?Temos de dar uma punição severa para que nenhuma outra torcida repita o que aconteceu ontem [quinta-feira].? A princípio, o comandante pediu apenas o afastamento das organizadas do Corinthians. Não quer repetir o que ocorreu no ano passado, quando as torcidas de Palmeiras e São Paulo também foram punidas por causa da confusão que corintianos causaram no Pacaembu com a eliminação da equipe na Copa Libertadores, após a derrota para o River Plate. ?Ano passado teve chiadeira porque todo mundo foi punido por causa do Corinthians?, esclarece. Major Tadeu faz questão de ressaltar que não pediu o fechamento das organizadas corintianas. E que sabe que os torcedores continuarão indo nos estádios, mesmo que seja como um ?torcedor comum?, e não por meio das organizadas. O comandante esclarece também que não há uma torcida mais violenta que a de outro time - e que tudo depende de como a equipe vai nos campeonatos. ?O Corinthians está mal, com uma administração caótica, sem estrela. E o torcedor, que espera por um bom resultado, desconta com uma violência sem propósito.? Eliminado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no próximo dia 13, contra o Juventude, no Morumbi. E a PM estará alerta. ?Vamos estar reforçados para qualquer eventualidade?, avisa o major.