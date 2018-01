PM orienta palmeirense a chegar mais cedo Ainda restam aproximadamente 14 mil ingressos para a partida entre Palmeiras x Brasiliense, nesta terça-feira, às 20h30, no Parque Antártica. Dos 27.664 colocados à venda, sobram tíquetes nas bilheterias do estádio e, claro, nas mãos dos cambistas. O Coronel Marcos Marinho, comandante do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, demonstrou preocupação com a chegada dos torcedores palmeirenses ao Palestra Itália e orientou a torcida para não chegar na última hora ao estádio. Em entrevista à rádio Jovem Pan, o oficial disse que a entrada do Parque Antártica é sempre complicada pelo fato de existir apenas dois acessos. ?A nossa única preocupação é com a chegada dos torcedores. Infelizmente, a cultura do nosso povo é chegar ao local dos eventos sempre na última hora e isso pode dificultar o nosso trabalho?, disse. O presidente do clube, Mustafá Contursi, garantiu que vai fazer parcerias para resolver o problema no futuro. A Polícia Militar vai contar com um aparato de 120 homens para a segurança do jogo, válido pela segunda rodada da fase semifinal do Brasileiro da Série B. Deles, 80 estarão na parte interna do estádio e o restante na área externa.