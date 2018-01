PM prende assaltante de Roberto Carlos Em uma blitz, a Polícia Militar mineira prendeu em flagrante Jonata Pereira dos Santos, de 18 anos, que assaltou o carro em que estava o lateral Roberto Carlos, do Real Madrid e da seleção brasileira. O crime aconteceu nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, no momento em que o jogador dava uma entrevista, por telefone, para a Rádio Jovem Pan. Nem Roberto Carlos e nem sua namorada (cujo nome não foi revelado) foram assaltados - eles estavam no banco de trás do carro. Os ladrões, dois homens numa moto, levaram o relógio do segurança Ivair da Silveira e mais um relógio e um telefone celular do jornalista Jaeci Carvalho. Segundo o delegado Hélcio Bernardes, titular do Distrito Policial, os objetos roubados foram recuperados e entregues aos seus donos. Com o suspeito, a PM encontrou um revólver calibre 38. Em férias no Brasil, Roberto Carlos estava em Belo Horizonte para participar de um programa de televisão. Ele não foi até a delegacia e não deu entrevistas sobre o ocorrido.