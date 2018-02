PM prepara "esquema de final" Por causa dos problemas ocorridos na Vila Belmiro, no jogo remarcado entre Santos e Corinthians, o coronel Luís Serpa, do II Batalhão de Choque da Polícia Militar, já decretou: o jogo de segunda-feira entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, terá um esquema de final de campeonato. ?Vamos colocar um forte esquema como foi feito na Vila Belmiro?, prometeu Serpa. O esquema começou ontem, com o início da troca de ingressos para o jogo para as pessoas que tinham ido ao primeiro e guardado comprovante, e prosseguirá quando começar a distribuição de ingressos grátis, provavelmente amanhã, quando certamente haverá longas filas nas bilheterias do estádio. Para o coronel, as confusões na Vila Belmiro foram provocadas pela revolta dos santistas com o resultado da partida ? vitória do Corinthians. ?Não tem nada a ver com as mortes dos torcedores. Nesse caso, são confrontos que ocorrem longe dos estádios. É bem diferente.? O fato de o jogo ser numa segunda-feira à noite deve facilitar o controle. ?É um dia atípico de jogo. Além disso, o pessoal geralmente gasta energia no sábado e domingo e fica com menos para extravasar na segunda.?