PM prepara esquema especial de segurança para rodada A Polícia Militar vai armar um esquema especial para garantir que não haja nenhum tumulto no domingo, quando serão realizadas três partidas consideradas ?de alto risco?: São Caetano x São Paulo (às 16 horas no ABC), Corinthians x Barueri (às 18h10 no Pacaembu) e Santos e Rio Claro (também às 18h10, no Palestra Itália). Será criada uma ?área neutra?, entre as Avenidas Sumaré, Doutor Arnaldo e Marquês de São Vicente e na Rua Cardoso de Almeida. ?Faremos um cordão de isolamento?, informou o major Tadeu Camargo, do 2.º Batalhão de Choque, responsável pela segurança nos estádios no domingo. As vias não serão fechadas, mas quem quiser passar por elas será orientado pelos policiais a andar sem camisas de time ou de torcidas organizadas. A decisão foi anunciada na sexta-feira, em reunião entre autoridades e líderes das principais uniformizadas de Corinthians e Santos, que jogam domingo na capital. Também haverá policiamento extra nas estações de trem e metrô. Santistas, corintianos e são-paulinos pegarão vagões diferentes para minimizar o risco de confronto. O local de maior preocupação da polícia e das uniformizadas é o Terminal Barra Funda, onde podem se encontrar torcedores dos três times que jogam no domingo. ?Nós garantimos a segurança dentro dos estádios, mas precisamos da colaboração das organizadas para garantir a paz nos entornos e nos acessos?, observa o major Tadeu. ?Se eles quiserem tumultuar, não tem planejamento que evite os danos?, emenda. Os líderes das torcidas uniformizadas de Corinthians e Santos prometeram colaborar.