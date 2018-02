PM prepara esquema para o clássico Para evitar novas brigas entre as torcidas organizadas do Palmeiras, a PM manterá o esquema de ?guerra? para o clássico contra o Corinthians, domingo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Serão 350 policiais, helicópteros, câmeras, policiais à paisana e delegacia móvel. O coronel Marinho, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, acredita que será ?um clássico tranqüilo, porque a procura por ingressos está aquém do esperado.? De acordo com ele, os palmeirenses terão atenção redobrada. A Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) prometeu anunciar nesta sexta-feira seu esquema para organizar a chegada das torcidas ao estádio do Morumbi, local da partida.