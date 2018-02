PM preparada para as organizadas Um detalhe neste domingo vai contar com a atenção especial dos responsáveis pelo policiamento, tanto no Morumbi, como nos locais com grande fluxo de torcedores. A final do Campeonato Paulista é o primeiro evento no qual as organizadas de Corinthians e São Paulo vão se encontrar depois do trágico incidente entre integrantes da Independente e da Pavilhão Nove, ocorrido no Sambódromo do Anhembi, no qual um torcedor corintiano morreu. O comando da Polícia Militar (PM) teme por eventual vingança corintiana. Assim, o esquema de segurança em estações do metrô, pontos de ônibus e locais de concentração será reforçado, assim como a vistoria na entrada do estádio.