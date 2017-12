PM prevê clássico sem incidentes O mau momento que o Santos vive no Brasileiro deve facilitar a vida da Polícia Militar, que espera pouco trabalho para o clássico deste domingo contra o Corinthians, no Pacaembu. Por conta dos incidentes registrados na Vila Belmiro na última vez em que as duas equipes se encontraram, havia o receio de confrontos entre as duas torcidas. Mas o desinteresse dos santistas pelo clássico ? até a Libertadores ficou distante para o Peixe ? deve esfriar o duelo entre as torcidas. O coronel Luís Serpa, responsável pela coordenação do policiamento do jogo, já havia declarado não temer pela segurança. ?Nosso efetivo será de 150 homens e teremos o apoio da cavalaria, Rocam, e policiamento de área.? Segundo o coronel, também haverá agentes longe do estádio. ?Nas estações e corredores de ônibus também haverá monitoramento.? A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também reforçará seu esquema de segurança. Para evitar o encontro de torcidas rivais em pontos de grande movimento, os agentes da empresa encaminharão um grupo para os primeiros carros dos trens e o outro em direção aos últimos. Também realizarão revistas pessoais para apreender objetos perigosos, como armas e explosivos. A CPTM também contará com o monitoramento de 800 câmeras instaladas nas estações. A operação para o clássico começara às 11h, com o suporte de mais 30 agentes, além dos que atuam diariamente ? cerca de 350 por turno. As torcidas serão acompanhadas em todo o sistema, no percurso de ida e de retorno do estádio, com ênfase nas Linhas A (Luz-Francisco Morato), B (Júlio Prestes-Itapevi) e D (Luz-Rio Grande da Serra). Também haverá mobilização reforçada nas estações Jaraguá, Jandira, Osasco, Barueri, General Miguel Costa, Osasco, Prefeito Saladino e Santo André, onde ocorre grande concentração de torcedores. Outro ponto que receberá atenção são as estações nas quais há integração física com o metrô (Tatuapé, Brás, Luz e Barra Funda). Segundo o coronel Serpa, proteção especial será dada à torcida visitante: ?Foram colocados 4 mil ingressos à disposição da torcida santista, que ficará no tobogã. Colocaremos barreiras de contenção e nos asseguraremos que apenas santistas terão acesso àquele local. Além disso, temos de checar se nenhum santista ficará do lado de fora para não arrumar confusão entre os corintianos.? Os portões do Pacaembu serão abertos às 13h.