PM promete prender máximo de brigões O coronel Marcos Marinho baixou uma nova orientação interna no 2º Batalhão de Choque. A ordem é prender o maior número de pessoas que se envolverem em brigas. A PM já tem um cadastro dos brigões indiciados em estádios de futebol. A briga de domingo, fora do estádio, foi a gota d?água para Marinho. Isso porque, havia apenas uma semana, recebeu os líderes das duas torcidas organizadas, que prometeram o fim dos conflitos. De nada adiantou. Domingo, ocorreu o confronto entre as duas torcidas em plena rua Turiaçu, onde ficam os guichês para a compra de ingressos. Marcinho declarou: "Ou os líderes não cumpriram o que prometeram, ou então eles estão perdendo o controle da torcida. Não tenho outra explicação". O mais preocupante, segundo o coronel, é que as torcidas uniformizadas, de um modo geral, estão relaxando no cumprimento do acordo firmado com as autoridades (Ministério Público, Polícia Militar e Federação Paulista de Futebol). Marinho afirmou que "nesse ponto, o Campeonato Paulista é um marco. As torcidas estão perdendo o respeito com o acordo e a situação está voltando como era. Isso é muito preocupante."