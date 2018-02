PM quer Mancha fora dos estádios Uma briga generalizada entre as torcidas Mancha Alviverde e TUP - ambas do Palmeiras, pouco antes do início do clássico contra o Santos pode provocar uma situação inédita no futebol brasileiro. Depois de controlar a confusão e prender pelo menos 62 torcedores, o coronel Marinho, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar prometeu ingressar com representação no Ministério Público pedindo que a Mancha seja impedida de entrar nos estádios. Muito irritado após os incidentes, Marinho ameaçou. ?Agora eles passaram do limite e no que depender de mim vou fazer uma representação ao Ministério Público para que eles não entrem mais em nenhum estádio?, disse. De acordo com ele, uma reunião realizada na semana que antecedeu o clássico as torcidas prometeram evitar conflitos. O promotor público Fernando Capez não comentou a intenção do Coronel Marinho, mas disse que vai requisitar as imagens dos conflitos e com base nelas, pretende aplicar ?uma multa milionária? nas agremiações. ?Vamos pensar em um multa milionária, algo entre R$ 100 mil e R$ 500 mil. Em último caso poderemos pedir até a extinção das torcidas?, afirmou Capez.