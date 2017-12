PM quer mudar data do jogo do Palmeiras A Polícia Militar de São Paulo pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o jogo entre Palmeiras e Fluminense tenha sua data modificada. A PM teme pelo encontro entre torcedores dos três maiores times da cidade (Corinthians, São Paulo e Palmeiras) no domingo, quando será realizada a última rodada do Campeonato Brasileiro. Pela tabela divulgada pela CBF, todos os jogos da rodada serão disputados no mesmo dia e horário. Isso causou, entretanto, um grave problema: jogam, na capital paulista, Palmeiras (que enfrenta o Fluminense, no Palestra Itália) e São Paulo (com o Atlético-PR, no Morumbi). Além disso, os torcedores corintianos devem seguir para a Praça Campo de Bagatelle, na zona Norte da cidade, para comemorar a conquista do título brasileiro. Em virtude da indefinição dos jogos, que podem ter data modificada, a polícia ainda não tem um esquema de segurança montado para a ocasião.