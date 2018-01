PM reforça policiamento no Mangueirão O comandante do policiamento metropolitano da capital paraense, coronel Antonio Araújo, após se reunir hoje com os chefes de diversas torcidas organizadas do Paysandu, recebeu a promessa de que não haverá qualquer tipo de retaliação contra os torcedores do Fortaleza que prometeram chegar amanhã a Belém para torcer pelo time cearense no jogo desta quarta-feira à noite no Mangueirão. "O policiamento será reforçado dentro e fora do estádio", informou o coronel. O clima de rivalidade entre paraenses e cearenses ficou acirrado depois do assassinato, ontem, em Fortaleza, do presidente da torcida Terror Bicolor, a maior organizada do Paysandu, Rosivaldo Ferreira. Ele foi morto com um tiro no pescoço por Zairton Cavalcante Santos Filho, conhecido como Playboy, presidente da Jovem Garra Tricolor, uma das organizadas do Fortaleza. "Não nos interessa transformar a morte do nosso presidente em uma guerra contra pessoas inocentes", afirmou o vice-presidente da Terror Bicolor, Erick Camargo. Ele disse que o maior desejo dos oito mil integrantes de sua facção é que as Polícia Militar e Civil do Ceará ponham as mãos nos responsáveis pelo crime. "A polícia prendendo esses bandidos já nos deixa satisfeitos", resumiu. O presidente da organizada "Raça Bicolor", Domingos Coelho, acrescentou que a facção que dirige se unirá às demais para prestar uma homenagem a Rosivaldo Ferreira. "A Raça está solidária com a Terror. Afinal de contas, convivemos diariamente aqui na Curuzu", disse Coelho. Mesmo sabendo que a torcida "Remoçada", do Clube do Remo, maior rival do Paysandu no Pará, é aliada da torcida do Fortaleza, Erick Camargo fez questão de dizer que não existe nenhum sentimento de desforra. "Nossa relação com a Remoçada sempre foi de muita cordialidade", garantiu. Camargo anunciou que todas as organizadas do clube deverão levar em suas faixas para o jogo de amanhã uma tarja preta de luto pela morte de Rosivaldo Ferreira. Camargo contou ter recebido muitos telefonemas de dirigentes de outras torcidas organizadas, que se mostraram solidários com a Terror. "Até torcedores do Fortaleza nos ligaram, condenando a maneira brutal como morreu o nosso presidente". De acordo com o presidente da "Remoçada", Márcio Renato dos Santos Silva, a morte do líder da "Terror Bicolor" foi um fato "surpreendente e desagradável" para ele. "Mantenho um bom relacionamento com o novo presidente da torcida do nosso maior rival. Já estivemos reunidos ontem com ele na sede do Remo, porque não queremos que se repita em Belém o que aconteceu em Fortaleza?.