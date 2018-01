PM reforça segurança do clássico no Morumbi Para o clássico de domingo, no Morumbi, entre Corinthians e São Paulo, a Polícia Militar contará com 385 homens e reforçará o patrulhamento nas regiões de maior confronto entre as torcidas: Avenida Nove de Julho, Largo do Paiçandu, Estrada do Campo Limpo e terminais de ônibus Santo Amaro e Bandeira. As derrotas de São Paulo e Corinthians, quarta-feira, para Bahia e São Caetano, respectivamente, não desanimaram os torcedores. ?Só vamos pedir aos jogadores mais empenho?, disse Ronaldo Pinto, presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel. Já a torcida Independente do São Paulo promete esquentar o Morumbi. ?Vamos afundar ainda mais o Corinthians?, disse o diretor Marcelo Santos.