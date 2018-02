PM terá 400 homens no clássico Os portões do Morumbi para o clássico entre Corinthians e Palmeiras serão abertos às 19 horas desta quarta-feira. Os torcedores do Palmeiras devem chegar ao estádio pelas Avenidas Morumbi, Padre Lebret e Jules Rimet, e entrar pelos portões 3, 4, 5 e 6. O acesso para os corintianos será pelas Avenidas Francisco Morato, Jorge João Saad e Giovanne Gronchi e a entrada pelos portões 15, 16, 17 e 18. Cerca de 400 policiais trabalharão no evento.