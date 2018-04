PM tira torcida do São Paulo do jogo com a Ponte Preta

SÃO PAULO - A Polícia Militar determinou nesta sexta-feira que a partida entre Ponte Preta e São Paulo, às 16h de domingo, terá apenas torcedores do time de Campinas. A decisão, já oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi tomada após vistoria realizada nesta tarde no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, que passa por obras. Os cerca de mil torcedores que compraram ingressos de visitantes serão ressarcidos a partir das 9h da segunda-feira, informou o clube de Campinas.

As reformas que provocaram a interdição parcial do estádio estão sendo feitas no túnel de acesso do novo vestiário visitante ao gramado, em parte da arquibancada e nas cabines de imprensa. Havia previsão de que terminassem no sábado, mas a PM considerou mais prudente vetar a presença dos são-paulinos. O receio dos policiais é o uso de restos da construção em um possível confronto de organizadas.

A Ponte Preta informou que já havia comunicado a polícia de que os trabalhos terminariam no sábado. Trabalhadores estavam no estádio nesta sexta tentando retirar os materiais de construção, terra e entulho da área. Seria realizada uma nova reunião para decidir a proibição no sábado. No entanto, a PM resolveu antecipar a decisão.