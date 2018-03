PM vai contar com 780 homens na decisão A Polícia Militar organizou uma megaoperação para a partida decisiva da Copa Libertadores da América entre Santos e Boca Juniors, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Morumbi. Segundo o tenente Marco Aurélio Valério, do 2º Batalhão de Choque, 780 homens vão fazer a segurança do jogo. Deste total, 480 vão trabalhar dentro do estádio e os demais na parte externa do Morumbi. Além do efetivo, a PM vai contar com o sistema de câmeras digitais, que vai controlar o comportamento da torcida. Até o início desta tarde nenhuma ocorrência foi registrada pela PM. As bilheterias estão abertas somente para a venda de ingressos para os sócios-proprietários, e vão funcionar até a hora do jogo.