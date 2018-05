PM vai fazer vistoria antes de liberar Itaquerão para jogos

A liberação do Itaquerão para o jogo entre Corinthians e Oeste, sábado, às 21h, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista ainda depende de uma vistoria que a Polícia Militar fará no estádio nesta quinta-feira. O tenente coronel Luiz Gonzaga de Oliveira Junior, do 2.º Batalhão de Choque e responsável pelo policiamento dos estádios do Capital, vai à arena para verificar as condições do prédio Oeste, onde parte do teto no nível 5 caiu na última quinta-feira, dia 18.

"Vamos ao estádio e esperamos receber um laudo do engenheiro responsável pelo estádio que garanta a segurança total do local", disse Luiz Gonzaga ao Estado.

De acordo com a construtora Odebrecht, parte do forro de gesso e madeira, com 9 m x 3,5 m, desprendeu-se da laje de concreto. O material caiu no piso e já foi retirado do local. O reparo está em andamento e deverá concluído em até 15 dias.

"Pelas informações preliminares que obtivemos, não acredito que será necessário interditar o estádio. Nem mesmo o prédio Oeste deve ser fechado porque não me parece que ocorreram danos nas arquibancadas. Dependendo da vistoria e do laudo, o que podemos fazer é, talvez, isolar alguma área ou pedir para modificarem o acesso da torcida", disse Gonzaga.

Corinthians, Odebrecht e Federação Paulista de Futebol confirmam a realização do jogo de sábado no Itaquerão. Não há mais ingressos para os setores Norte, Sul e Leste Inferior. As vendas para o setor Oeste, local do acidente, continuam abertas. A previsão é de público superior a 25 mil pessoas no sábado.

"A PM vai fazer a vistoria no estádio para observar se o local está em condições de receber a partida. Caso seja verificado algum problema, a federação será comunicada, mas a partida está confirmada", disse ao Estado o diretor de Segurança e Prevenção de Violência da Federação Paulista de Futebol, coronel Marcos Marinho.