PM vai usar sistema digital na final Os torcedores que forem nesta quarta-feira ao Morumbi assistir à decisão da Copa Libertadores da América entre Santos e Boca Juniors terão o comportamento acompanhado por um sistema de monitoramento digital. Será a primeira experiência do sistema no estádio de propriedade do São Paulo. Caso ocorram brigas e tumultos, a Polícia Militar poderá identificar em tempo real o local da confusão e definir rapidamente a maneira de agir para controlar a situação. Para isso, serão instaladas 16 câmeras de alta tecnologia (giram 360 graus e têm zoom de cerca de 400 metros), espalhadas por vários pontos do estádio. Desde a abertura do Morumbi e até depois do jogo, um tenente da PM, junto com técnicos da Sepol Security - empresa contratada pelo São Paulo para implantar o sistema -, poderá acompanhar a movimentação no estádio, em uma central de operações. Os equipamentos colocados no Morumbi são iguais aos utilizados na Copa do Mundo de 2002. A experiência será feita nesta quarta-feira e no domingo, quando o São Paulo recebe o São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. A implantação de sistemas de monitoramento dos torcedores nos estádio é uma das exigências do Estatuto do Torcedor.