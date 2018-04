PM veta treinos abertos e diz que Corinthians não formalizou pedido

O segundo jogo da decisão entre Corinthians e Palmeiras já começou. Com a diferença menor que uma hora de uma divulgação para a outra, os dois clubes anunciaram a realização de treinamento aberto, com a presença de torcida, em suas arenas, mas a Polícia Militar vetou os dois eventos simultâneos. Segundo a PM, o time alvinegro não formalizou o pedido.

"O Palmeiras já protocolou o pedido e o Corinthians, não. Ficamos sabendo da realização do treinamento aberto pela imprensa", disse ao Estado, o Major Alexandre Vilariço, do 2º Batalhão de Choque. Segundo ele, a PM vai passar a situação para o Ministério Público, que irá chamar os clubes para conversar e tentar um acordo.

A Polícia sugere que um dos treinos seja fechado ou mude de data. O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira que o treinamento de sábado será às 10h, na Arena Corinthians. Pouco depois, o Palmeiras também divulgou que seu trabalho na véspera da partida será no mesmo horário, no Allianz Parque, palco da decisão.

"Amanhã (terça-feira) vou receber um documento do Batalhão de Choque dizendo que compromete a ordem pública a realização dos dois eventos. Vou comunicar oficialmente os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) dizendo que não tem a mínima possibilidade dos dois eventos serem realizados ao mesmo tempo", explicou Paulo Castilho, promotor do Ministério Público, em entrevista ao Estado.

Castilho reforça que a preocupação nem é tanto com o local dos treinamentos, mas sim com o deslocamento dos torcedores até as arenas. "A Polícia Militar está muito preocupada com a onda de violência. É um absurdo você colocar em risco os torcedores e os usuários do transporte público. "Não vai ter jeito. Ou alguém transfere a atividade para sexta-feira ou faz treino fechado", resumiu.