Pneumonia suspende Copa Asiática A pneumonia misteriosa que está atacando vários países faz mais uma vítima: a Copa Asiática de futebol feminino, que ocorreria na Tailândia entre os dias 17 e 30 de abril. O torneio foi cancelado diante da falta de conhecimento sobre como a doença é transmitida e, por enquanto, ninguém sabe dizer quando o evento será realizado. A Tailândia, juntamente com Hong Kong, Vietnã e China, está na lista dos locais que a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca como fontes de proliferação da doença. O problema é que o cancelamento do evento, anunciado pela Confederação Asiática de Futebol, poderá colocar em risco a realização da Copa do Mundo de futebol feminino, que ocorre na China em setembro deste ano e que provavelmente terá a participação do Brasil. O torneio na Tailândia serviria como eliminatória para a Copa do Mundo. A equipe campeã e a vice disputariam o mundial, enquanto a terceira colocada jogaria a última vaga nos dias 10 e 17 de maio contra o México, terceiro colocado em sua região. Diante do atraso, ninguém na Fifa sabe dizer exatamento o que irá ocorrer com a Copa do Mundo, que tem seu sorteio das chaves marcado para o dia 24 de maio. O Brasil disputa sua eliminatória a partir do dia 23 deste mês.