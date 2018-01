Poborsky se aposenta da seleção da República Checa O veterano meia da República Checa, Karel Poborsky, decidiu se aposentar da seleção após 118 convocações para a equipe do leste europeu. Já com 34 anos, Poborsky se concentrará somente na disputa do Campeonato Checo pelo Dinamo Ceske, equipe que subiu para a primeira divisão da competição na última temporada. Antes de jogar o Mundial da Alemanha na seleção da República Checa, Poborsky ainda deixava dúvidas se largaria definitivamente o selecionado checo. Porém após é fraca campanha dos checos, que não passaram da primeira fase da Copa - perdendo para Gana por 2 a 0 e para a Itália também pelo mesmo placar - fez com que o ex-jogador do Sparta de Praga, Lazio e Benfica decidisse "pendurar as chuteiras" na seleção de seu país.