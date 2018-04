Pochettino revela já ter acordo verbal para renovar com Tottenham até 2021 O técnico Mauricio Pochettino deverá firmar um novo contrato com o Tottenham com validade até 2021. O treinador argentino, que chegou ao clube inglês em 2014 e firmou um compromisso de cinco temporadas, anunciou nesta sexta-feira que já tem um acordo verbal com a diretoria do clube para prorrogar este acordo.