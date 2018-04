'Podemos vencer', diz Neymar sobre a participação na Olimpíada

Os jogadores da seleção olímpica de futebol não devem temer a pressão sobre a conquista de um título inédito e encarar a participação nos Jogos Olímpicos do Rio como uma honra, afirmou Neymar neste sábado, 9, em Praia Grande, no litoral sul de SP, logo após entregar o troféu de campeão do Neymar Jr's Five ao time do Brasil-Rio de Janeiro.

O campeonato reuniu 47 equipes de 44 países - três brasileiras - e foi disputado na sede do Instituto Projeto Neymar Jr. Antes da premiação, um time formado pelo próprio Neymar, além do santista Lucas Limas, o cantor Wesley Safadão, entre outros amigos do atacante, disputaram três partidas conta a equipe vencedora do torneio. E venceram duas.

Para Neymar, os atletas que integram a seleção olímpica têm muita qualidade e devem ficar felizes em poder representar o Brasil nos Jogos. "Não tem que ficar abalados não. Jamais. São jogadores de muita qualidade, experientes, apesar de jovens, e têm a oportunidade de defender seus país, de defender a seleção brasileira. É ser feliz e jogar o que sabe. Tenho certeza que podemos vencer", disse.

Sobre a seleção principal, Neymar mostrou confiança em Tite. "É um grande treinador, tem muita experiência e, com certeza, vai levar a seleção brasileira até onde ela merece, que é o topo", completou o jogador.