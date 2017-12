'Poderíamos ter sido até vice do Brasileiro', diz zagueiro Rodrigo Caio

Os 47 gols sofridos pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado renderam longas discussões no começo da pré-temporada 2016. O zagueiro Rodrigo Caio revelou nesta segunda-feira que o técnico Edgardo Bauza e os jogadores reconheceram que o baixo rendimento defensivo custou ao time a chance de chegar a colocações melhores do que o quarto lugar obtido ao fim da competição.

"Acredito que o time tinha condição de brigar com Corinthians, Atlético-MG e Grêmio. Deixamos muitos pontos de lado. O time, em alguns momentos, perdeu jogos dentro de casa, pontos que não podíamos perder", disse o zagueiro em entrevista ao SporTV. "Na primeira conversa com o treinador novo, ele foi bem claro: 'Perdemos 10, 15 pontos que tínhamos como evitar'", completou Rodrigo Caio.

Na última sexta-feira, Bauza disse em entrevista que se o time tivesse tomado 30 gols e não 47 o São Paulo poderia ter sido campeão. A preocupação defensiva tem sido uma ênfase no começo da temporada do trabalho do argentino, que tem pedido ao elenco para melhorar o posicionamento e a compactação para evitar expor a defesa aos adversários.

"Fizemos muitos gols, mas tomamos muitos também. Isso foi uma dificuldade muito grande no ano de 2015. Dificultou muito para gente chegar onde queríamos, que era a briga lá em cima. Ainda assim, conseguimos a classificação para a Libertadores", disse o defensor, que começou a pré-temporada treinando como titular ao lado de Breno na zaga.