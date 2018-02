Pogba e Valencia retornam ao Manchester United em duelo pela Liga dos Campeões

O técnico José Mourinho contará com quatro reforços no Manchester United para o duelo contra o Sevilla na quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Paul Pogba, Antonio Valencia, Marcus Rashford e Ander Herrera voltam ao time após terem ficado de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Huddersfield pela Copa da Inglaterra.

+ Confira a classificação do Campeonato Inglês

"Abrimos o treino hoje (terça-feira) e decidi abrir em um período que normalmente não abrimos", disse o treinador. "Desta vez, vocês puderam acompanhar os jogadores em um momento de competição. E se eles estão nesse período de trabalho é porque eles estão sem problemas. Então deu para ver quem poderá jogar."

O trabalho contou com a participação de Pogba, Valencia, Rashford e Herrera, que ficaram de fora do jogo anterior por problemas físicos. Ao comentar sobre a partida desta quarta-feira, o treinador disse que as oitavas de final são divisor de águas na luta pelo título da competição.

"Normalmente digo que o sonho pela taça começa nas quartas de final e não nas oitavas. Nas oitavas, parece ainda um longo caminho a ser percorrido. Mas quando um time chega nas quartas de final, acho que é o momento que mesmo aqueles times que não são favoritos, que é o nosso caso, começam a acreditar que tudo é possível."

O sonho começa na próxima fase, mas antes disso haverá dois jogos contra o Sevilla. "Temos que estar focados no primeiro desses dois jogos. É um jogo que não decide nada, mas é muito importante", finalizou.