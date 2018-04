Pogba para por 50 dias e deve perder reta final da Liga dos Campeões

Um dos grandes nomes do futebol internacional no momento, Paul Pogba vai desfalcar a Juventus no momento mais importante da temporada. O francês sofreu uma lesão muscular contra o Borussia Dortmund, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, e não deverá retornar aos gramados antes de 50 dias.

Assim, Pogba fica de fora das quartas de final da Liga dos Campeões e também não deverá participar da primeira partida das semifinais, caso a equipe italiana avance. O francês fica no limite para jogar a volta das semifinais, agendada para os dias 12 e 13 de maio. O mais provável, entretanto, é que ele só tenha condições de jogo em uma eventual final, dia 6 de junho, em Berlim (Alemanha). O sorteio dos confrontos das quartas de final será nesta sexta.

O craque da Juventus saiu ainda no primeiro tempo do jogo de quarta-feira, na Alemanha, que foi vencido pelo time italiano por 3 a 0. Submetido a ressonância magnética, Pogba teve diagnosticada uma lesão de segundo grau na coxa direita.

Atual tricampeã italiana, a Juventus está devendo uma boa campanha na Liga dos Campeões - desde que foi vice-campeã em 2003, só chegou outras duas vezes às quartas de final. O time de Turim confiava exatamente em Pogba para voltar a ir longe. No Campeonato Italiano, tudo já parece resolvido. São 14 pontos de folga sobre a segunda colocada Roma, que está em crise.

A Juventus também está na reta final da Copa da Itália, sonhando com a "tríplice coroa". No próximo dia 7, sem Pogba, a equipe de Turim precisa vencer a Fiorentina em Florença para avançar à decisão. Na ida, em Turim, perdeu de 2 a 1.