Polêmica da CLT no futebol une rivais Em iniciativa sem precedentes, os arqui-rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo estudam união para se livrarem da polêmica nacional que se tornou a relação trabalhista dos clubes de futebol com os atletas. A celeuma começou depois de o Estado ter revelado, na quarta-feira, a possibilidade de as agremiações encaminharem para o INSS jogadores que estejam fora de atividade por um período maior do que 15 dias, como prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A alternativa encontrada começou a ser discutida ontem. Consiste na contratação de um escritório de advocacia que trabalhará para os três clubes. Ele terá a missão de encontrar uma forma de elaborar um seguro que cubra as despesas referentes ao complemento salarial dos jogadores que vão para a ?Caixa?. Leia mais no Estadão